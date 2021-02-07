Yılın ilk grand slam turnuvası için gözler Avustralya'da

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te Melbourne kentinde başlayacak.

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 8-21 Şubat tarihlerinde 109. kez organize edilecek.

Geçen yıl ülke genelindeki yangınların yol açtığı kayıpların gölgesinde gerçekleştirilen Avustralya Açık, 2021'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için alınan sıkı önlemler altında yapılacak.

Salgın nedeniyle 3 hafta ertelenen turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin spor bakanlığı, ilk 8 gün boyunca maçlara eşit dağılım yapılarak günde 30 bin seyircinin tribünlere alınmasına izin verdi.

Karara göre çeyrek finallerden itibaren de günde 25 bin seyirci kortlara alınacak. 14 gün sürecek organizasyon boyunca kapasitenin yüzde 50'sine denk gelen 390 bin kişi, karşılaşmaları tribünden takip edebilecek.

Tartışmalı karantina uygulaması

Avustralya'daki Kovid-19 protokolleri gereği yurt dışından gelenler, 14 gün zorunlu karantinada kaldığı için tenisçiler ve antrenörlerinin Melbourne'e seyahat etmesine 15 Ocak'tan itibaren izin verildi.

Fakat ülkeye iniş sonrası yapılan testlerde, mürettebat veya diğer yolculardan birinin sonucunun pozitif çıkması halinde, aynı uçakta bulunan sporcular da 14 gün süresince otel odasını terk edemedi. Oyuncuların bu süre boyunca antrenman yapmasına da izin verilmedi.

Sıkı denetimli karantinaya alınan 72 tenisçinin çoğu, çifte standarda sebep olduğunu savunduğu bu durumu eleştirdi. Kimi sporcular, otel odasında antrenman yapmaya çalıştıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Sonrasında karantinadaki tenisçilere özel hazırlık turnuvaları düzenlendi.

Şampiyonlar daha az para ödülü alacak

Turnuvanın organizatörleri, küresel salgın koşullarında katılımı arttırmak için para ödülü dağılımında bir nevi "Robin Hood modeli"ni tercih etti.

2021 Avustralya Açık'ta dağıtılacak toplam para ödülü, pandemiye rağmen yüzde 12,7 artarak 80 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 433,2 milyon lira) yükseldi.

Fakat yarı final, final ve şampiyonluk için verilen para ödülleri yüzde 18 ila 33 oranında azaltılıp alt turlar için verilen miktar arttırıldı.

Böylece 20 Şubat'ta yapılacak tek kadınlar ve 21 Şubat'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananların alacağı ödül, 4,12 milyondan (yaklaşık 22,3 milyon lira) 2,75 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 14,9 milyon lira) düştü.

Nadal iki rekor için kortta

Geçen sezon Fransa Açık'ta elde ettiği zaferle grand slam şampiyonluğu sayısını 20'ye yükselten ve Roger Federer'i yakalayan Rafael Nadal açısından turnuva, en fazla grand slam şampiyonluğu kazanan erkek tenisçi rekorunu kırmak için ilk fırsat olacak.

2 numaralı seribaşı Nadal, Avustralya Açık'ta 2009'dan sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaşırsa 1968'te başlayan açık dönemde her grand slam turnuvasını en az 2 defa kazanan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

İspanyol raket, 1968 öncesi de hesaba katıldığında Avustralyalı tenis efsaneleri Roy Emerson ve Rod Laver'dan sonra tarihte bunu başaran 3. isim olmak istiyor.

Nadal, turnuvayı 8 kez kazanan dünya 1 numarası Novak Djokovic'e kıyasla daha şanslı bir kura çekti. Ana tablonun Nadal'ın bulunduğu yarısında 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas. 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev ve 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini öne çıkıyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise son 2 yılın şampiyonu Djokovic ve 2020 finalinde yendiği 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem yer alıyor.

Unvanını korumak için korta çıkacak Djokovic ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Thiem arasındaki yarı finalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük tehdidi, 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 10 numaralı seribaşı Gael Monfils, 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov, 2014 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka oluşturuyor.

Serena Williams 24. şampiyonluğu bu yıl da kovalayacak

Kadınlar kategorisinde gözler, dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka ve Sofia Kenin kadar eski dünya 1 numarası Serena Williams'ın da üstünde olacak.

Anne olduktan sonra çıktığı 4 grand slam finalini de kaybeden 39 yaşındaki Williams, Avustralya Açık'ta 2017'den bu yana ilk, toplamda 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak.

10 numaralı seribaşı Williams, bunu başarması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.

4. turda Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), çeyrek finalde 2018 finalisti Halep (2) veya geçen yıl Fransa Açık'ı kazanan Iga Swiatek (15) ile karşılaşma olasılığı yüksek Williams'ın, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında 2019 şampiyonu Osaka (3), Bianca Andreescu (8), 2019 finalisti Petra Kvitova (9), geçen yılın finalisti Garbine Muguruza (14) ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber (23) bulunuyor.

Christine O'Neil'dan 43 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen dünya 1 numarası Barty ve unvanını korumaya çalışacak 4 numaralı seribaşı Kenin ise ana tablonun diğer yarısında yer alıyor.

Barty ve Kenin'in final yolundaki rakipleri arasında Elina Svitolina (5 numaralı seribaşı), Karolina Pliskova (6), Belinda Bencic (11), 2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (12) dikkati çekiyor.

7 önemli isim turnuvaya katılamayacak

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Roger Federer, diz ameliyatının iyileşme süreci tamamlanmadığı için 6 defa şampiyon olduğu Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek. Erkeklerde klasmanın 22. basamağındaki Cristian Garin, sakatlığı, dünya 24'üncüsü John Isner da sağlık kaynaklı endişeleri sebebiyle turnuvadan çekildi.

Kadınlarda ise Kiki Bertens (dünya 10 numarası), sakatlığı, Dayana Yastremska (29), doping cezası, Madison Keys (16) ve Amanda Anisimova (31) da Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

Avustralya Açık'ın tarihçesi

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı raket Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de, maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008 yılından bu yana ise "plexicushion" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

Kortun özellikleri

Turnuvanın yapıldığı Melbourne Park tesislerinin en büyük kortu olan, 14 bin 820 kişilik kapasiteye sahip Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

Avustralya Açık'ın "en"leri

Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 8 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) - 4

Andre Agassi (ABD) - 4

*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) - 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 6

Üst üste en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. *Roy Emerson (Avustralya) - 5 (1963-1967)

2. *Jack Crawford (Avustralya) - 3 (1931-1933)

Novak Djokovic (Sırbistan) - 3 (2011-2013)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 7 (1960-1966)

2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) - 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 3 (1946-1948)

Margaret Court (Avustralya) - 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) - 3 (1974-1976)

Steffi Graf (Almanya) - 3 (1988-1990)

Monica Seles (ABD) - 3 (1991-1993)

Martina Hingis (İsviçre) - 3 (1997-1999)

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2020 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2020 - Sofia Kenin (ABD)

2019 - Naomi Osaka (Japonya)

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

2013 - Victoria Azarenka (Belarus)

2012 - Victoria Azarenka (Belarus)

2011 - Kim Clijsters (Belçika)

En genç kazananlar:

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar:

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.