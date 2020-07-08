Yılın ilk yarısında 112 milyon lira çevre cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda yılın ilk 6 aylık döneminde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere, 112 milyon 943 bin lira ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ilde çevre denetimlerinin aralıksız devam ettiği, merkez ve il müdürlüğü ekiplerince beraberindeki 136 denetim aracı ile sanayi tesisleri başta olmak üzere, ülke genelindeki kurum ve kuruluşların 7 gün 24 saat denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, en çok cezanın atık kirliliği alanında kesildiği, yılın ilk yarısında atık kirliliğine sebep olan ve mevzuata aykırı atık ithal edenlere 345 cezai işlemde, 48 milyon 114 bin lira cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Atıktan sonra en çok cezanın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili uygulandığına işaret edilerek, "ÇED süreci başlatılmaksızın faaliyette bulunanlara, ÇED raporu hazırlamayan ve ÇED raporunda belirttiği kuralları yerine getirmeyen işletmelere 28 milyon 904 bin lira ceza kesildi." ifadelerine yer verildi.

En çok cezai işlemin uygulandığı 3'üncü alanın ise su kirliliği olduğu belirtilerek, su kirliliğine sebep olan işletmelere 146 cezai işlem ile 13 milyon 802 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

Çevre cezaları geçen yıla oranla neredeyse 2 kat arttı

Açıklamada, Bakanlığın hava kirliliğine sebep olan işletmelere de tolerans tanımadığı belirtilerek, havayı kirleten işletmelere 129 cezai işlem uygulandığı, 8 milyon 816 bin lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Gürültü kirliliğine neden olanların da cezasız kalmadığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık yetkilileri, sınır değerlerini aşan işletmelere 4 milyon 337 bin lira ceza kesti. Toprağı kirletenlere 3 milyon 627 bin lira, anız yakanlara 258 bin lira ve egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara da 616 bin 600 lira cezai işlem uygulandı. İzinsiz kum alımı, umumi açık yerlerde çevreyi kirletme gibi diğer konu başlıklarında da 4 milyon 465 bin lira ceza kesildi. 6 ayda bakanlık, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam 112 milyon 943 bin lira çevre cezası kesti."

Geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezalarının neredeyse iki katına çıktığı belirtilerek, Bakanlığın geçen yılın ilk 6 ayında yaptığı denetimlerde tesislere 62 milyon lira idari para cezası uyguladığı, bu yıl uygulanan 6 aylık çevre cezasının ise 112 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

Yılın 6 aylık sürecinde en çok ceza kesilen ilin İstanbul olduğu, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ'ın takip ettiği belirtildi.

İstanbul'da 35 milyon 436 bin, Ankara'da 18 milyon 83 bin, İzmir'de 5 milyon 15 bin, Sakarya'da 4 milyon 229 bin ve Tekirdağ'da 3 milyon 656 bin lira çevre cezasının kesildiği kaydedildi.