  • BIST 1.389,770
  • Altın 504,23
  • Dolar 8,6700
  • Euro 10,2400
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Yılın ilk yarısında satılan her 2 araçtan biri ithal

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam satışlarda ithal araçların payı 2020'nin aynı dönemine kıyasla 0,38 puanlık artışla yüzde 57,15'e yükselirken, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,20'den yüzde 42,84'e geriledi.
Yılın ilk yarısında satılan her 2 araçtan biri ithal

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı yüzde 42,84'e geriledi
2020 yılının ocak-haziran döneminde 254 bin 68 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı, 109 bin 780, ithal araç satışı da 144 bin 288 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk yarısında ise toplam 394 bin 701 adetlik 2021 yılı ocak-haziran pazarında, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Honda, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 169 bin 122, ithal araç satışı da 225 bin 5792 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2020'nin ilk altı ayında yüzde 43,20 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 42,84'e geriledi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,77'den yüzde 57,15'e yükseldi.

Yerli üretim araç satışlarında Fiat, Renault ve Ford ilk 3'te
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 61 bin 295 satışın 58 bin 983'ü Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, gerçekleştirdiği 40 bin 947'lik toplam satışın 34 bin 224'ü yerli üretim olan Renault ve 35 bin 677'lik toplam satışın 27 bin 305'i yerli üretim olan Ford izledi.

Toyota 26 bin 499 adetlik yerli satışla dördüncü ve Honda 12 bin 786 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

İthal satışlarda aslan payı Volkswagen'in oldu
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 43 bin 358'lik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 20 bin 182 adetlik satış rakamıyla Peugeot izledi.

Ardından 17 bin 662 satışla Dacia, 17 bin 577 satışla Skoda ve 13 bin 356 satışla da Citroen sıralandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:47
  • 110 bin kişilik yeni istihdam potansiyeli taşıyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43
  • “Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32
  • Yabancıya gayrimenkul satışında 2025 eylem planı açıklandı06 Temmuz 2021 Salı 15:43
  • Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi06 Temmuz 2021 Salı 11:37
  • Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ilk yarısında 7,8 milyar dolarlık ihracat06 Temmuz 2021 Salı 11:21
  • “Türkiye, ihracatta Afrika pazarına odaklanmalı”06 Temmuz 2021 Salı 11:19
  • Bakan Yanık açıkladı: 183 milyon lira kaynak aktardık06 Temmuz 2021 Salı 11:07
  • Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak06 Temmuz 2021 Salı 10:54
  • Türkiye nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 19'uncu sırada06 Temmuz 2021 Salı 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti