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Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize’de kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye’de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize’de ölçüldü. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.
Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize’de kırıldı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kış ayına ilişkin istatistikler yayınladı. Buna göre kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mevsimi yaşandı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

‘KIŞI YAZ GİBİ YAŞIYORUZ’

Musa Kasar, “Artık mevsimler kayıyor. Kışın sıcak günlerin ardından artık sıcaklık başlaması gerekirken kış mevsimini şimdi yaşıyoruz” dedi.

Zübeyde Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayında kışı yaşamaya başladık. Şehir merkezinde yağmur etkisini gösteriyor, yükseklerde ise kar yağışı var. Kış mevsiminde geçen güneşli günlerde yağmuru görmediğimiz zamanlar oldu” diye konuştu.

Huriye Mert ise, “Eskiden kış aylarında 1,5 metre kar yağardı, çoluk çocuk karın keyfini çıkarırdık. Yüksek kesimlere yağıyor ama şehir merkezlerinde kar göremiyoruz. Bu kış, yaz mevsimi gibi güneşli günler geçirdik. Artık kışı da yaz olarak yaşıyoruz, yazı da yaz yaşıyoruz. Kuraklık olmasından çok korkuyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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