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Yılın son kabine toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor.
Yılın son kabine toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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