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Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşırdı

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları kent merkezine inerken, görenler şaşkınlık yaşadı.
Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşırdı

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda yaban hayatı süren yılkı atları, İzmir- Manisa yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında görülmeye başlandı. Kent merkezine inerek refüjde otlayan yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşırdı. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak beslediği yılkı atları, Türkiye'nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, şehre indiklerini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.

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