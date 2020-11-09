Yıllar sonra cıvıl cıvıl

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yıllar sonra vatandaşların yeniden uğrak noktası oldu. Ankara'da kış güneşinin yüzünü gösterdiği şu günlerde Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı'na akın ederek, hafta sonunun keyfini çıkardı.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, kış güneşinin yüzünü gösterdiği hafta sonunda Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Başkentlilerin aileleriyle birlikte adeta akın ettiği 413 bin metrekarelik alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, cıvıl cıvıl bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle vatandaşların çocuklarıyla birlikte gelmeyi tercih ettiği baraj; oyun oynayan, bisiklete binen çocukların sesleriyle yankılandı.





BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Barajın en yüksek noktası olan Seyir Tepesi’ni gezen, eski döneme ait fotoğrafların sergilendiği Atatürk Evi’ni ziyaret eden vatandaşlar, Başkent’te yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ettiler.

Çocukluğu ve gençliği barajda geçen vatandaşlar yıllar sonra yeniden ziyaret ettikleri baraja tam not verirken, duygularını da şu sözlerle dile getirdiler:

-Hilmi Emiroğlu Şimşek: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmaktan tekrar gurur duydum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize kazandırdığı bu güzel eseri görmekten büyük bir mutluluk duydum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum çünkü Cu0mhuriyetin ilk 10 yıldaki kazanımlarını koruyabilseydik Türkiye'ye bu yetermiş. Mansur Başkana teşekkür ediyorum. Burada en az bütçeyle en güzel eserin çıkarılabileceğini görüyoruz. Gerçekten bir eser topluma nasıl mal edilir burada görüyorsunuz. Türklüğünden gurur duymak isteyen tüm vatandaşların Ankara'da Çubuk-1 Rekreasyon Alanını gezmelerini tavsiye ediyorum.”

-Şazi Musluoğlu: "Çubuk-1 Barajı’nın restore edilerek tekrar halkın hizmetine açılması Ankara için yapılacak en iyi hizmetlerden bir tanesiydi. Çok güzel olmuş. Hanıma burayı ihya eden cennetlik dedim. Mansur Başkanın eline sağlık. Başkanımız bambaşka bir insan.”

-Tülay Musluoğlu: “Mansur Başkanımıza bize bu yaşta bu mutluluğu yaşattığı için binlerce kez teşekkür ederiz. Onu her zaman takdir ediyoruz.”

-Hasan Arısoy: “Çubuk Barajı'nın atıl kaldığını ve burasının değerlendirilmesi gerektiği hakkında arkadaşlar arasında konuşurduk. Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı da ortadaydı. Barajın atıl kalmaktansa rekreasyon alanı olarak halka açılması çok faydalı oldu. Özellikle Atatürk'ün yaptığı çalışmaları yerinde görmek, çocuklarımıza göstermek gelecek nesillere de aktarımı açısından iyi oldu.”

-İfakat Ülker: “Çubuk Barajı bizim çocukluğumuzda piknik yapmaya geldiğimiz bir yerdi ama yıllarca atıl kaldı. Burayı bizlerin hizmetine sunduğu için Mansur Başkanımıza minnettarız.”

-Hasan Erdoğan: “Arabayla gezmektense hemen hemen tüm alanı yürüyerek dolaştım, çok beğendim.”

-Mehmet Sait Özderen: “Burası saklı bir cennetti. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Çok güzel çocukluk anılarımız var.”

-Turgay Türkyılmaz: “Uzun yıllardır Ankara'dayım. Atıl durumda bulunan bir barajdı. Şu anda gördüğüm kadarıyla çok güzel bir hale gelmiş, etkilendim.”

-Reyhan Erdoğan: “Güzel havayı değerlendirmek için buraya geldik. Çok sevdik, çok güzel olmuş.”

-Zekiye Helvacı: “29 Ekim'de açılışı duyunca çok gelmek istedim. Şahane bir yer olmuş.”

-Raşit Cengiz Evin: “Cumhuriyetimizin ilk barajı olan Çubuk Barajı’nı restore etmek için çok çaba sarf edilmiş. Atatürk Evi'ni, Seyir Tepesi'ni gezdik. Manzara çok güzel. Kamelyalar çok güzel, parklar çok güzel, insanlar çok mutlu.”