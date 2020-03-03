Yıllara göre enflasyon rakamları

2020 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 oldu.

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? 2020 enflasyon oranı kaç? 2020 enflasyon oranı ne kadar? Ocak ayı enflasyon rakamları kaç? 2019 enflasyon oranı kaç? 2018 enflasyon oranı kaç? Tüm rakamlar haberimizde…

2020 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

2020 yılı enflasyon rakamları;

Şubat 2020 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 12.37, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.35

Ocak 2020 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 12.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.35

2019 enflasyon oranları kaç?

2019 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.84, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.74

Kasım 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.56, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.38

Ekim 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.55, TÜFE (Aylık % Değişim) 2

Eylül 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.26, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.99

2019 Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç?

Ağustos 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 15.01, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.86

Temmuz 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 16.65, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.36

Haziran 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 15.72, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.03

Mayıs 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 18.71, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.95

Nisan 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 19.50, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.69

2019 Mart ayı enflasyon rakamları kaç?

Mart 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 19.71, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.03

2019 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 19.67, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.16

Ocak 2019 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 20.35, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.06

2018 enflasyon oranları kaç?

2018 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 20.30, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.40

Kasım 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 21.62, TÜFE (Aylık % Değişim) -1.44

Ekim 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 25.24, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.67

Eylül 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 24.52, TÜFE (Aylık % Değişim) 6.30

Ağustos 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 17.90, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.30

Temmuz 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 15.85, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.55

2018 Haziran ayı enflasyon rakamları kaç?

Haziran 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 15.39, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.61

Mayıs 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 12.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.62

Nisan 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.85, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.87

Mart 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.23, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.99

2018 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.26, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.73

Ocak 2018 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.35, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.02

2017 enflasyon oranları kaç?

2017 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.92, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.69

Kasım 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 12.98, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.49

Ekim 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.90, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.08

Eylül 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.20, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.65

Ağustos 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.68, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.52

Temmuz 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.79, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.15

Haziran 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.90, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.27

2017 Mayıs ayı enflasyon rakamları kaç?

Mayıs 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.72, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.45

Nisan 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.87, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.31

Mart 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.29, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.02

Şubat - 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.13, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.81

Ocak 2017 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.22, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.46

2016 enflasyon oranları kaç?

2016 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.53, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.64

Kasım 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.00, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.52

Ekim 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.44

2016 Eylül ayı enflasyon rakamları kaç?

Eylül 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.28, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.18

Ağustos 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.05, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.29

Temmuz 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.79, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.16

Haziran 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.64, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.47

Mayıs2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.58, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.58

Nisan 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.57, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.78

Mart 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.46, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.04

Şubat 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.78, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.02

Ocak 2016 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.58, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.82

2015 enflasyon oranları kaç?

2015 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.81, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.21

Kasım 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.10, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.67

Ekim 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.58, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.55

Eylül 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.95, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.89

Ağustos 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.14, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.40

Temmuz 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.81, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.09

Haziran 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.20, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.51

Mayıs 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.09, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.56

Nisan 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.91, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.63

Mart 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.61, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.19

2015 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.55, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.71

Ocak 2015 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.24, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.10

2014 enflasyon oranları kaç?

2014 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.17, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.44

Kasım 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.18

Ekim 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.96, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.90

Eylül 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.86, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.14

Ağustos 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.54, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.09

Temmuz 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.32, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.45

Haziran 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.31

Mayıs 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.66, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.4

Nisan 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.38, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.34

Mart 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.39, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.13

2014 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.89, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.43

Ocak 2014 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.75, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.98

2013 enflasyon oranları kaç?

2013 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.4, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.46

Kasım 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.32, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.01

Ekim 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.71, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.8

Eylül 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.88, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.77

Ağustos 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.17, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.1

Temmuz 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.88, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.31

Haziran 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.3, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.76

Mayıs 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.51, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.15

Nisan 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.13, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.42

Mart 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.29, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.66

2013 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.03, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.3

Ocak 2013 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.31, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.65

2012 enflasyon oranları kaç?

2012 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.38

Kasım 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.37, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.38

Ekim 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.8, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.96

Eylül2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.19, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.03

Ağustos 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.88, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.56

Temmuz 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.07, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.23

Haziran 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.87, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.9

Mayıs 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.28, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.21

Nisan 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.14, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.52

2012 Mart ayı enflasyon rakamları kaç?

Mart 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.43, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.41

2012 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.43, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.56

Ocak 2012 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.61, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.56

2011 enflasyon oranları kaç?

2011 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.45, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.58

Kasım 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.48, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.73

Ekim 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.66, TÜFE (Aylık % Değişim) 3.27

Eylül 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.75

Ağustos 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.65, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.73

Temmuz 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.31, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.41

Haziran 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.24, TÜFE (Aylık % Değişim) -1.43

Mayıs 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.17, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.42

Nisan 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 4.26, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.87

2011 Mart ayı enflasyon rakamları kaç?

Mart 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 3.99, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.42

Şubat 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 4.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.73

Ocak 2011 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 4.9, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.41

2010 enflasyon oranları kaç?

2010 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.4, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.3

2010 Kasım ayı enflasyon rakamları kaç?

Kasım 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.29, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.03

Ekim 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.62, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.83

Eylül 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.24, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.23

Ağustos 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.33, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.4

Temmuz 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.58, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.48

Haziran 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.37, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.56

Mayıs 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.1, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.36

Nisan 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.19, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.6

Mart 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.56, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.58

2010 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.13, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.45

Ocak 2010 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.19, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.85

2009 enflasyon oranları kaç?

2009 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.53, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.53

Kasım 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.53, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.27

Ekim 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.08, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.41

Eylül 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.27, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.39

Ağustos 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.33, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.3

2009 Temmuz ayı enflasyon rakamları kaç?

Temmuz 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.39, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.25

Haziran 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.73, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.11

Mayıs 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 5.24, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.64

Nisan 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.13, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.02

Mart 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.89, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.1

2009 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.73, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.34

Ocak 2009 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.5, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.29

2008 enflasyon oranları kaç?

2008 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.06, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.41

Kasım 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.76, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.83

Ekim 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.99, TÜFE (Aylık % Değişim) 2.6

Eylül 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.13, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.45

Ağustos 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.77, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.24

Temmuz 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 12.06, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.58

Haziran 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.61, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.36

2008 Mayıs ayı enflasyon rakamları kaç?

Mayıs 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.74, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.49

Nisan 2008 - TÜFE TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.66, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.68

Mart 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.96

Şubat 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.1, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.29

Ocak 2008 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.17, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.8

2007 enflasyon oranları kaç?

2007 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.39, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.22

Kasım 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.4, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.95

Ekim 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.7, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.81

Eylül 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.12, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.03

Ağustos 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.39, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.02

Temmuz 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 6.9, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.73

Haziran 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.6, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.24

Mayıs 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.23, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.5

Nisan 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.72, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.21

Mart 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.86, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.92

2007 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.43

Ocak 2007 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.93, TÜFE (Aylık % Değişim) 1

2006 enflasyon oranları kaç?

2006 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.65, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.23

Kasım 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.86, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.29

Ekim 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.98, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.27

Eylül 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.55, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.29

Ağustos 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.26, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.44

Temmuz 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 11.69, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.85

Haziran 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 10.12, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.34

Mayıs 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.86, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.88

2006 Nisan ayı enflasyon rakamları kaç?

Nisan 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.83, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.34

Mart 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.16, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.27

Şubat 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.15, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.22

Ocak 2006 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.93, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.75

2005 enflasyon oranları kaç?

2005 yılı enflasyon rakamları;

Aralık 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.72, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.42

Kasım 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.61, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.4

Ekim 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.52, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.79

Eylül 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.99, TÜFE (Aylık % Değişim) 1.02

Ağustos 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.91, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.85

Temmuz 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.82, TÜFE (Aylık % Değişim) -0.57

Haziran 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.95, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.1

Mayıs 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.7, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.92

Nisan 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.18, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.71

Mart 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 7.94, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.26

2005 Şubat ayı enflasyon rakamları kaç?

Şubat 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 8.69, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.02

Ocak 2005 - TÜFE (Yıllık % Değişim) 9.24, TÜFE (Aylık % Değişim) 0.55