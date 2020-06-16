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Yıllara meydan okuyan ağaçlar tescillenerek koruma altına alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya'da 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'da 650 yaşındaki doğu çınarı ile Antalya'da bulunan 1000 yaşındaki doğu çınarını "anıt ağaç" olarak tescilledi.
Yıllara meydan okuyan ağaçlar tescillenerek koruma altına alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Konya'nın Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi'nde yer alan 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde yer alan 650 yaşındaki doğu çınarı ile Antalya'nın Kemer ilçesi Yaylakuzdere Mahallesi'nde bulunan 1000 yaşında ve 4 metrenin üzerinde gövde çapına sahip doğu çınarı anıt ağaç olarak tescillenerek, koruma altına alındı.

Yıllara meydan okuyan bu anıt ağaçların tescil edilmesi ile Bakanlık tarafından 2011 yılından bu yana koruma altına alınan anıt ağaç sayısı 1000'e ulaştı. Geçmişten bugüne tescil edilen toplam anıt sayısı ise 9 bini aştı.

Bakanlığın çalışmaları sonucunda tescil edilen ağaçlar arasında Zonguldak'ta yer alan 4 bin yaşındaki porsuk ağacı, yine Aydın'da tescillenen yaklaşık 1800 yaşındaki zeytin ağacı gibi "yaşayan tarih" olarak kabul edilen ağaçlar da bulunuyor.

Ayrıca koruma altındaki anıt ağaçların bakımı ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmalar da Bakanlık tarafından yaptırılıyor.

Bu yıl anıt ağaçların bakımına 1,5 milyon lira ayrıldı
Bakanlık bu doğrultuda geçen yıl Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak ve Ordu'da bulunan tüm anıt ağaçların bakımını yaptırdı. Ağaçların türü ve yaşları gibi temel bilgilerin yer aldığı bilgi tabelaların asma işlemini gerçekleştirdi.

Bu yıl için de Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan anıt ağaçların bakımlarının yapılabilmesi için 1,5 milyon lira bütçe ayrıldı ve bakım çalışmaları başlatıldı.

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