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Yılmaz Aydın’dan müthiş Kaman cevizi şiiri

Kaman’ın dünyaca üne kavuşmuş cevizi için yeni bir şiir yazıldı. Kırşehirli Şair Yılmaz Aydın’ın yazdığı ve son günlerde büyük ilgi gören Kaman cevizi şiiri şöyle:
Yılmaz Aydın’dan müthiş Kaman cevizi şiiri

Türkiye’de ceviz denildi mi ilk akla gelen yer olan Kırşehir Kaman’da ceviz hareketliliği sürerken, Kaman cevizi için yeni bir şiir yazıldı. 

Kaman’da ceviz bahçelerinden hasat yapıldı, satışlar ise sürüyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ceviz festivali bu yıl korona virüs nedeniyle iptal edilmişti. Festival yerine 10-11 Ekim tarihlerinde ceviz pazarları kuruldu, dünyaca ünlü Kaman cevizlerinin satışları buralarda yapıldı. Satışlar şimdilerde üretici bazlı devam ediyor.

Hakiki Kaman cevizini yerinden almak isteyen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerden vatandaşlar ceviz satın almak için Kaman'a gidiyor. 

İnce kabuğu, beyaz içi ve tadının çok lezzetli oluşu ile meşhur Kaman cevizi için yeni bir şiir de yazıldı. Kırşehirli Şair Yılmaz Aydın’ın yazdığı ve son günlerde özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Kaman cevizi şiiri şöyle: 

KAMAN CEVİZİ

Yeşil kabuk çatlıyorsa,
Daldan yere hopluyorsa,
Altın gibi fırlıyorsa,
Bil ki o KAMAN cevizi...

İnce kabuk kırılırsa,
Ay dan beyaz görülürse,
Damak yağa bürünürse,
Bil ki o KAMAN cevizi...

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Ceviz satan eline bak,
Şivesine diline bak,
Kıp kırmızı gülüne bak,
Bil ki o KAMAN cevizi...

Satan kurban oluyorsa,
Üç beş ceviz kırıyorsa,
Kimlerdensin? Soruyorsa,
Bil ki o KAMAN cevizi...

Fazla fazla tartıyorsa,
Kul hakkından korkuyorsa,
Cebe ceviz sokuyorsa,
Bil ki o KAMAN cevizi...

Nöördün deyip te sorarsın,
Nöörüyüm derse anlarsın,
Ellam cevize bakarsın?
Bil ki o KAMAN cevizi ...

Şair Yılmaz Kaman başka,
Ceviziyle düştüm aşka,
İcık ucuz olsa keşke,
Ahh şu KAMAN'ın cevizi...

KIRŞEHİRLİ ŞAİR YILMAZ AYDIN
11/10/2020 PAZAR

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Kaman cevizi üzerine daha önceleri de şiirler yazıldığı saptandı.

Bunlardan biri de Aşık Hüseyin Yalçın'ın 2009 yılında yazdığı şu şiir:

Yeşil Kaman derler senin adına
Yiyen doymaz cevizin tadına
Kerestesi çeyiz olur gelince
Tarihte yerin var Kaman Cevizi

Serdar Atabay'ın 2010 yılında yazdığı Kaman'ın Ceviz Dalları şiiri ise şöyle:

Kaman'ın Ceviz Dalları

Kaman’ın ceviz dalları.
Yarılır, çıkar alları.
Avşar kızına geydirin.
Yeşil basmadan şalları.

Türkmen kızı nazlı bakar.
Saçlarına kına yakar.
Hem işvesi, hem nazıyla.
Yıldız gimi göğde akar.

Kamanın çakıl yolları.
Çalar, söyler abdalları.
Serdar’ın aklını alır.
Gül yüzlü yârin halları.

Avşar kızı astab yıkar.
Ak gerdanı kekik kokar.
Hem işvesi, hem nazıyla.
Şimşek gimi göğde çakar.

 

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