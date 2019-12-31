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Yine aynı vahşet!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Gülten Karazeybek hastaneye kaldırılırken, kaçan eş teslim oldu.
Yine aynı vahşet!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek, geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Karazeybek, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Gülten Karazeybek'e saldırdı. Eşini 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

TESLİM OLDU 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen Karazeybek'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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