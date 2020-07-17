Yine aynısı yaşanmasın!

Başkent’in 800 yıllık mahzun tarihi mirası Akköprü’de bugünlerde kirlilikten dolayı kötü koku hakim. Üzerine Kurban Bayramı’nda duyarsız vatandaşların kurban atıklarını atması, kirliliği önceki yıllar gibi daha da artıracağa benziyor.

Başkent’in 800 yıllık Selçuklu mirası tarihi köprüsü Akköprü’de bugünlerde kirlilik ve kötü koku hakim. Tüm bu kötü koşullar altında yıpranarak zamana direnmeye çalışan Akköprü’nün çevresinden geçen vatandaşlar ve metro durağındakiler bu kirli kokuyu duyuyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından temizlense de atıklar ve çöplerin köprünün ayağında birikerek eski haline döndüğü görülüyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda duyarsız kimselerin kurban atıklarını attığını belirterek, “Koku daha da kötüleşmeden yetkililer önlem almalı, geçen seneyle aynı manzara olmasın” ifadelerine yer verdi.

KÖTÜ KOKU HAKİM

800 yılı aşkın şekilde ayakta duran Selçuklu Mirası Akköprü ne yazık ki tarihi değerine yakışmayacak şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Ankara çayının köprünün ayağından geçtiği noktada kirlilik, tıkanıklık ve pislikle beraber kötü koku hakim. Çevrede ve metronun Akköprü durağından da hissedilen bu kokudan şikâyetçi olduklarını belirten vatandaşlar temizlik çalışmalarının başlatılmasını istiyor. Öte yandan kirlilik ise günden güne katlanarak birikiyor. Hastalık yuvasına dönüşen yerde geçmiş yıllarda temizlik çalışmaları yapılmış ancak kısa süre sonra manzara yine içler acısı hale dönüşmüştü.

KURBAN ARTIKLARI ATILMASIN

Geçtiğimiz yıllarda tüm uyarılara rağmen duyarsız vatandaşlar kurban kesimi sonrası hayvanların iç organlarını, ayaklarını Ankara Çayı’na atmış ortaya kurban bayramının maneviyatına ve Akköprü’nün tarihi değerine yakışmayacak düşündüren görüntüler çıkmıştı. Şu an kirliliğin ve kötü kokunun hakim olduğu tarihi mekanda üzerine bir de kurban artıklarının gelmesi durumu daha da kötüleştireceğe benziyor. Çevreden geçen vatandaşlar, “Duyarsız kişilerin kimlikleri tespit edilip cezai işlem uygulansın. Zaten kokudan geçilmiyor bir de hayvanların iç organlarının kokusu burada sıcakla beraber durumu daha da kötüleştirir. Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

KÖPRÜ TAHRİP OLMUŞ

Adeta zamana direnen Akköprü’nün ayaklarında ve üstünde ise başka bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Köprünün taşla kaplanmış noktalarında dökülen taşlar, ayaklarında atıklardan dolayı ciddi hasarlar meydana geldiği görülüyor. Köprüden karşıya geçerken kenarlarındaki kaplamalar da düşmüş şekilde bekliyor. Başkent’in bu mahzun mirasının kaderine ve pisliğe terk edilmiş görüntüsü duyarlı vatandaşların dikkatinden kaçmıyor. Bölgedeki vatandaşlar gazetemize konuşarak, “Şehrimizin bu değerli eseri hak ettiği değeri görmeli. Geçen yıl ASKİ ekipleri kirliliği temizledi ancak yine aynısı oldu. Bir an önce artık buraya sahip çıkılmalı. Bu görüntüler Başkent’e yakışmıyor” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA