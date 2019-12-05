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Yine İran'ı konuştular

Lizbon'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni görüştü, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve komşu ülkelerle ekonomik iş birliğinin önemine de ele alındı.
Yine İran'ı konuştular

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelen Pompeo ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GÖRÜŞME LONDRA'DAN LİZBON'A ALINDI

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo ve Başbakan Netanyahu ayrıca İran'ın bölgedeki zararlı etkilerine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirirken, İsrail'in güvenliği ve bölgedeki komşu ülkelerle ekonomik iş birliğinin önemini de ele aldılar." ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan, ikili arasındaki söz konusu görüşmenin ilk etapta NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Londra'da olacağı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'den erken ayrılma kararı nedeniyle Lizbon'a alındığı belirtildi.

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