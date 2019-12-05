Yine İran'ı konuştular

Lizbon'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın bölgedeki zararlı etkisi'ni görüştü, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve komşu ülkelerle ekonomik iş birliğinin önemine de ele alındı.