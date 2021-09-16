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Yine nüfusa oranla en fazla vaka görülen il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında bir önceki haftaya göre vaka oranları yüzde 25,26 gerileyen Rize, buna rağmen yeniden nüfusa oranla en çok vaka görülen il oldu.
Yine nüfusa oranla en fazla vaka görülen il oldu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, 4-10 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, bir önceki haftaya göre vaka oranları yüzde 25,26 azalmasına rağmen yine nüfusa oranla en çok vaka görülen il oldu. Kentte önceki hafta 100 binde 653,10 olan vaka oranı 488,15’e gerilemesi buruk bir sevince yol açtı.

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‘HORON OYNUYORLAR, KORONA OLUYORLAR’

Kentte yaşayan Mürvet Çakar, “Gençler ‘bana bir şey olmaz’ diye aşı olmuyor. İhtiyarlar da pek aşı olmuyor ‘nasılsa öleceğim’ diyor. Düğün salonları tıklım tıklım. Gidiyorlar horon ediyorlar, geliyorlar korona oluyorlar” dedi.

Çay hasadı için İstanbul’dan gelen Avni Taylan da, “Anladılar herkes ölecek korkudan maskeleri taktılar. Bu yüzden vakalar düşüşe geçti. İstanbul’da oturuyorum çaydan sebep Rize’ye geldim. Çayımı topladıktan bir ay sonra İstanbul’a gideceğim ama başkaları gelecek. Rize’de bu hareketlilik hep sürecek" ifadelerini kullandı.

‘BİR RAHATLAMA GELDİ’

Hasan Semiz ise, “İnsanlarımız çok duyarsız. Birine 'maskeni tak' diye uyardığımız zaman tepki görüyoruz. Bu şekilde tabiki Rize birinci sırada olur" dedi. Hatice Suiçmez, “Vakaların böyle yüksek olmasının sebebi tedbirsizlik, maske takmamak. Kimisi aşılarına güvenerek maske takmayı bıraktı, kimine bir rahatlama geldi, her şeyi yapabileceğini düşünüyorlar“ diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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