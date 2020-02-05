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Yine Pegasus yine kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak Pegasus'a ait. Bu kaza, şirketin son iki yıldaki üçüncü kazası olarak kayıtlara geçti.
Yine Pegasus yine kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası nedeniyle tüm uçuşalar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaza sonrası yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı. Bazı yolcuları da olay yerine giden ekipler kurtardı.

2 YILDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Kaza, Pegasus'un üçüncü kazası olarak kayıtlara geçti.

Trabzon'daki kazanın ardından geçtiğimiz ocak ayında bir kazaya karışan Pegasus uçaklarını Sabiha Gökçen'deki bu kazası 3 oldu.

PİLOTAJ HATALARI

Bilindiği üzere; ocak ayında meydana gelen uçak kazasında pilotaj hatasının olduğu tespit edilmişti.

Bu kazanın da pilotaj hatasından kaynaklandığı konuşuluyor.

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