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Yine saldırıya geçtiler! Türkiye'den işgalci İsrail'e 'Kudüs' tepkisi

İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz hamlelerine Türkiye'den sert tepki geldi.
Yine saldırıya geçtiler! Türkiye'den işgalci İsrail'e 'Kudüs' tepkisi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti. Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz hamlelerine Türkiye'den sert tepki geldi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur." açıklamasında bulundu.

ÖMER ÇELİK: BU ZULÜM VE PERVASIZ BİR HUKUK TANIMAZLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te, Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddetinin artarak devam ettiğine işaret ederek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz” şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir." açıklamasında bulundu.

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