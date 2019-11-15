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Yine siyanür: Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu

Bir siyanürlü intihar olayı daha yaşandı. Bu kez adres İstanbul. Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu. Kaymakamlık evde siyanür bulunduğunu açıkladı. Ölü bulunan çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu, diğerlerinin anne baba olduğu belirtiliyor.
Yine siyanür: Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu

Bir siyanürlü intihar olayı daha yaşandı.

Bu kez adres İstanbul. Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişi ölü bulundu. Kaymakamlık evde siyanür bulunduğunu açıkladı. 

Olay etrafa yayılan ağır kokular üzerine ortaya çıktı. 

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Kaymakamlıktan yapılan ikinci açıklamada "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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ANNE BABA VE ÇOCUK 

Ölü bulunan çocuğun ilkokul öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer iki kişinin anne baba olduğu tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor. 

SON 10 GÜNDE 3. VAKA

Son iki hafta içinde İstanbul Fatih'te 4 kardeş, Antalya'da bir aile ve şimdi de Bakırköy'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ve her üç olayda da siyanür izine rastlanması şaşkınlıklara neden oldu.

 

 

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