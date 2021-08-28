Yitirilen saygı geri gelir mi?

Geçtiğimiz gün Altındağ’da olayların yaşandığı bölgeyi gezdim. Dükkânlar yavaş yavaş açılmaya başlamış. Hayat normale dönüyor. Buna rağmen emniyet ekipleri yoğun mesai harcayarak önlem ve tedbirlerine devam ediyor. Bölge esnafı ile biraz sohbet etme imkânı buldum. Olaylarda sadece Suriye uyruklu göçmenlerin işlettiği dükkânlar zarar görmemiş. Türk vatandaşlarına ait dükkânlarda zarar görmüş ve birçoğu tamir-tadilat masraflarını cebinden karşılamış. Faturaları ellerinde destek bekliyorlar. Birçok Türk esnafta yaşanan olaylardan dolayı üzgün. Hem can kaybı olması hem de 15 gündür iş kaybı yaşamaları esnafı baya derinden etkilemiş. Valilikten ya da belediyelerden destek gelecek diye bir umutla bekliyorlar. İlgililere duyurulur…

Öğrendiğim bilgilere göre bölgede yaşayan bazı göçmenlerin uyuşturucu ve alkol kullanımının çok yüksek olduğu söylendi. Bu yüzden de bu tarz olayların yaşanması esnaf tarafından olağan karşılanıyor. Hatta bir esnaf, “Biz ilk başta Müslüman kardeşlerimiz diye çok saygı gösterdik. Daha sonra bu saygımızı yitirmeye başladık. Biz bizden daha dinlerine düşkün diye bilirdik ama gel gör ki birçoğunun dinle bile alakası yokmuş. Çünkü gözüktükleri gibi değillermiş; eğlenmeyi, rahat yaşamayı, yemeyi, içmeyi ve daha birçok şeyi çok seviyorlar” dedi.

Hatta daha çok şeyler söyledi de onları burada dile getirmek istemedim. Çünkü bazılarının yaptığı yanlışlar tüm Suriyelilere mal edilsin istemedim. Benim de tanıdığım Suriyeli aileler var ve gayet mütedeyyin ve düzgün yaşam sürüyorlar. Burada devletin yapması gereken iyiyi kötüden ayırt etmek. Hatta ayıklamak.

Toplumumuzun hassas noktaları vardı. Irkı, dili, dini ortaya sürerek karıştırmak isterlerdi. Şimdi bunların birçoğunun geri teptiği görüldü. Bunların büyük bir bölümünün yerini ise şimdi mülteciler aldı. Mülteciler toplumun hassas noktalarından biri oldu artık. Çok kaşınırsa hassas olmaktan çıkar yaraya dönüşür. Kanayan yaraya da tuz basmayı bekleyen hazırda onlarca devlet var. Buna imkân vermemek için mültecileri güvenli bir şekilde evlerine gönderemiyorsak da en azından iyi ile kötü arasında ayıklama yapmak en doğrusu olacaktır.

ozcanemrah6@gmail.com

Emrah Özcan