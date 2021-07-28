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YKS açıklandı: “Tercihlerinizi geniş aralıklı yapın”

Tercih yaparken öğrencilerin öncelikle nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına etki edecektir.
YKS açıklandı: “Tercihlerinizi geniş aralıklı yapın”

YKS sonuçları açıklandı. Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak. YKS tercihleri ise 5 – 13 Ağustos arasında yapılabilecek.

“UZMANDAN DESTEK ALIN”

Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Gülşen, “Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçmeli. Üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları gerekiyor ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalılar” diye konuştu.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Öğrencilerin bir sene daha YKS’ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmediğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen şöyle konuştu:

“Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüven. Bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler” dedi.”

Aluç açıklamasının devamında, “Hayalinizdeki bölümü istediğiniz şehir ya da üniversitede yerleşemeyeceğiniz için farklı bölümlere yönelmek yerine üniversitelerin yatay geçiş olanaklarını araştırmanızda büyük yarar var. Bu sayede istediğiniz bölümden vazgeçmemiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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