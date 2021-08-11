YKS barajı düşürüldü: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

YKS’de çok sayıda adayın baraj altında kalması nedeniyle baraj puanlar düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, “Ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS’de baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu. YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 150’den 140’a, AYT ve YDT’de 180’den 170’e düşürüldü.

TYT’DE 140, AYT VE YDT’DE 170

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos’ta katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanı’mız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 9 Ağustos Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel başarının düşük olduğu YKS’nin TYT’de uygulanan baraj puanının 140, AYT’de uygulanan baraj puanının ise 160’a çekilmesini önermişti. Bahçeli salgının döneminin göz önüne alınmasını istemişti.

İkinci ek yerleştirme yapılacak

YÖK, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı. YÖK’ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye’deki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alındığı da belirtildi. AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların “merkezi yerleştirme” ve “ek yerleştirme” işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.