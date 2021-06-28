  • BIST 1.394
  • Altın 500,196
  • Dolar 8,7169
  • Euro 10,4097
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

YKS cevap anahtarları internette erişime açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu haftasonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap anahtarları erişime açıldı.
YKS cevap anahtarları internette erişime açıldı

ÖSYM tarafından bu haftasonu 3 oturum şeklinde yapılan 2021-YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları internet erişimine açıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve Cumartesi günü yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) sorularına ve cevap anahtarına 'http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf' adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru ve cevap anahtarına bakmak isteyenlerse 'http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf' internet adresinden soru ve cevaplara ulaşabilecek.

Bugün öğleden sonra yapılan üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise aşağıdaki linklerden erişebilecek.

- Almanca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

​- İngilizce testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

- Rusça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf

- Arapça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

- Fransızca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak24 Haziran 2021 Perşembe 09:57
  • ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması23 Haziran 2021 Çarşamba 14:04
  • Türkiye’nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:45
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları başladı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
  • Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
  • Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı18 Haziran 2021 Cuma 11:14
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak16 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
  • Havacılık Elektrik-Elektroniği lisans bölümü açılıyor16 Haziran 2021 Çarşamba 09:43
  • Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:10
  • Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanı yayımlandı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti