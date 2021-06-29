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YKS değerlendirmesi: Matematikte zor soru sayısı geçen yıllara göre daha fazlaydı

Özel Ege Lisesi öğretmenleri, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen birinci oturum sınav sorularını değerlendirdi.
YKS değerlendirmesi: Matematikte zor soru sayısı geçen yıllara göre daha fazlaydı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın 26-27 Haziran tarihli birinci oturumu ‘Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) öğrencilere Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ile Fen Bilimleri alanlarında toplam 120 soru sorulmuştur. ‘Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 testlerinin her birinden 40 soru yer almaktadır. Öğleden sonraki oturumda yapılan ‘Yabancı Dil Testi’nde ise öğrencilere (YDT) 80 soru sorulmuştur.

Öğretmenlerin Türkçe sorularına yönelik yaptığı değerlendirmede, “Türkçe soruları konu dağılımı bakımından 2020 TYT ile benzerlik göstermektedir. Bazı sorular birden çok kazanım ölçmektedir. Paragraf sorularının belirleyici olduğu testte, kavramlara hâkim olma ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini hızlı kurma becerisi isteyen, zaman alıcı sorular sorulmuştur” ifadelerine yer verildi.

“TARİH SORULARI MÜFREDATA UYGUN HAZIRLANMIŞTIR”

Değerlendirmeye dair yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Bilimler Bölümü Tarih dersinde 9, 10 ve 12. sınıf konularından soru sorulmuştur. Sorular tüm öğrencilerin yapabileceği, yıl içinde uygulanan deneme sınavlarında çıkan sorulara benzer şekilde, müfredata uygun hazırlanmıştır. Okuduğunu anlama ve yorum yapabilme gücüne dayanan soruların zorluk derecesi orta düzeydedir. Coğrafya dersi sorularının zorluk seviyesi kolay ve orta düzeydedir. Felsefe dersi soruları özellikle 2015 sonrası sınavlarda gördüğümüz gibi, müfredatta yer alan temel felsefi bilgi, ilke ya da terimleri bilmeyi, aynı zamanda verilen metinlerle konu arasında bağlantı kurmayı gerektiren, yorumlama becerisini de ölçen, ayırıcı sorulardır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise zamanı yönetme ve kavram bilgisini ölçmeye yönelik hazırlanan sorular, orta ve kolay düzeydedir.”

“MATEMATİK ANALİZ VE SENETEZE DAYALIYDI"

Matematik sorularının zorlayıcılığının önceki yıllara göre daha yüksek olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Matematik sorularında analiz ve sentez düzeyindeki soru sayısı önceki senelere göre artış göstermiş ve buna bağlı olarak zor soru sayısı geçen yıllara göre daha fazla olmuştur. Sorular birden fazla kazanımı ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış ve birçok konu ile ilgili detaylı bilgi aynı anda irdelenmiştir” bilgilerine yer verildi.

“Fen Bilimleri bölümünde fizik dersi soruları genel olarak yoruma dayalı ve orta düzeydedir” denilen açıklamada, “Kimya soruları 9 ve 10.sınıf konuları kapsamında, zor olmayan, beklenen nitelikteki sorulardır. Biyoloji soruları genel olarak bilgiye dayalı, 9 ve 10. sınıf konularını kapsayan, öğrencilerin yapabileceği niteliktedir” ifadelerine yer verildi.

“AYT EDEBİYAT SORULARI GEÇEN SENEYE KIYASLA BİRAZ DAHA ZORLAYICIYDI”

Doğrudan bilgiyi ölçen sorulardan çok öğrencinin yorum yapma becerisinin sınandığı Edebiyat sorularına ilişkin yapılan açıklamada ise “Türk Dili ve Edebiyatı dersi soruları 2020 AYT ile konu dağılımı açısından benzemektedir. Soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi verilmemiş, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanarak parçayı yorumlamaları ve bu şekilde doğru cevaba ulaşmaları istenmiştir. Sınavın zorluk derecesinin geçen seneki AYT edebiyata göre biraz daha arttığını söylemek mümkündür” denildi.

YKS değerlendirmesine ilişkin açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Tarih soruları öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçücü şekilde hazırlanmış olup aynı zamanda bilgiler arasındaki ilişkilendirmeyi de kurabilmeyi amaçlayan niteliktedir. Analiz yapabilmeyi ve temel bilgilere sahip olmayı gerektiren sorulardır. Coğrafya soruları 10, 11 ve 12. sınıf müfredatını içermektedir. Sorular önceki yıllarda sorulan soruların benzeri şeklindedir.  Soruların zorluk seviyesi kolay ve orta düzeydedir.”

“Matematik dersi soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular orta ve üst düzeydedir. İşlem basamağı fazla olan ve seçiciliği yüksek sorulara ağırlık verilmiştir. Geometri konularında analitik geometri sorularının ağırlıkta olduğu ve şekilli soruların yerine soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gereken sorulardan oluştuğu göz önüne alınırsa ayırt ediciliği yüksek bir sınav olmuştur.”

“Fen Bilimleri Fizik soruları yoruma dayalı olmakla beraber zor ve seçici olarak hazırlanmıştır. Kimya dersinde bilgiye dayalı zor olmayan sorular sorulmuştur. 11.sınıf konularını içeren sorular dengeli şekilde dağılmış ancak 12. sınıf sorularında 1.üniteye ağırlık verilmiştir. Biyoloji dersinde de tamamen ders kitabına göre hazırlanmış, bilgiye dayanan sorular sorulmuştur.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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