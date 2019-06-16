YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı

Türkiye'de binlerce üniversite adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) salonda ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarını beklemeye başladı.

Sınava girmek isteyen adaylardan kimi kimliğini unuttu, kimisi ise sınava geç kaldı... İşte YKS'de yaşananlar...

ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınav yerlerinden biri de Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'ydi. Lisenin yanında bulunan Ülker Stadyumu'ndaki Genel Kurul'dan yüksek ses geleceğinden tedirgin olan öğrencileri ve velileri rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Şişli'de de geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı.

Üniversite adayları, detaylı arandıktan sonra sınıflara alındı. 180 dakika sürecek olan öğrenciler içerde ter döktü, aileler de dışarda heyecanla bekledi, bazı öğrenci velileri de çocukları için dua etti.

Sınav esnasında okulun yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etti. Sınava girecek öğrencileri ve ailelerini rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Bir öğrenci velisi, "Uzun yıllardır çalışıyor çocuklar üniversitede güzel bir yere girebilmek için. Fenerbahçe'nin kongresi olduğunu duyduk. Biz de veliler olarak çok endişelendik. Yönetimden bir beyefendi geldi, sınav esnasında sessiz olacaklarını söyledi. Bizi biraz rahatlattı. Umarım sonuna kadar sözlerinde dururlar. Şu anda bir gürültü yok. Bekliyoruz kapının önünde" dedi.

GEÇ KALDI; SINAVA GİREMEDİ

Öte yandan Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler aramalardan geçtikten sınra sınav salonlarına alındı. Bazı aileler de çocuklar için dua etti, sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

KİMLİĞİNİ UNUTTUĞU İÇİN SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİYE ANNE AZARI



ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı. Sınav öncesi İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nde telefonuyla konuşarak oğlunu azarlayan anne, "Aferin oğlum bir senen gitti. Televizyonda geç kaldıkları için millete gülüyorduk, şimdi biz gülünç duruma düştük" dedi.



YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, sevdikleriyle kucaklaşarak, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için sınava başladı.



İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Alo? Aferin oğlum ya bir senen gitti. Teşekkür ederim, çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun? Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye, şimdi sen kimliğini unutuyorsun, biz gülünç duruma düştük" dedi.

'BÜTÜN YIL TV AÇMADIK'



Okul bahçesinde sınava giren kızını bekleyen Biçtem Öztürk, "Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım aslında, ama onu telaşlandırmamak için belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Benim kızım mühendislik kazanmak istiyor. Umarım tüm çocuklar emeğinin karşılığını alır. Bütün bir senemiz çok zor ve stresli geçti, eve komşu almadık, misafir almadık, televizyon açmadık. Sadece onun için değil, tüm ailemiz için zor bir yıl oldu" diye konuştu.



Sınava giren kızını bekleyen Saadet Yalçın ise, "Heyecanla bekliyorum. Bugün erkenden kalktık, kızım kahvaltı bile yapmadı, çok az yemek yiyebildi. Heyecanlanınca yemek yiyemiyor. Uçak mühendisliğini kazanmak istiyor. Biz de onlara destek olmak için yanlarındayız, tüm çocuklarımız için hayırlısı olsun" diye konuştu.



Bina önünde sınava giren oğlunu bekleyen Figen Allı da, "Benim oğlum ikinci kez sınava giriyor. Bu yıl dershaneye gitti, test çözdü. Dünkü sınavı çok güzel geçmiş. Umarım bugünkü de öyle olacak" şeklinde konuştu. Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

GEÇ KALANLAR, CEZAEVİ NAKİL ARACI VE POLİS OTOSUYLA YKS'YE YETİŞTİRİLDİ



Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı adaylar, okullara koşarak, geldi. Geciken 2 öğrenci, cezaevi nakil aracıyla 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.



Karabük Üniversitesi'nde YKS'ye girecek adaylar, kampüs girişinde durdurularak, kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar, üzerleri arandıktan sonra kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler, koşarak, geldikten sonra kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personeline ait araçla ve belediyenin midibüsleriyle YKS'ye yetiştirilmeye çalışıldı. Mahkum aracı da kampüse girişte 2 öğrenci tarafından durduruldu. Öğrenciler, daha sonra cezaevi nakil aracıyla sınava yetişmeye çalıştı. Polis memuru da bir öğrenciyi ekip otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken, koşan 2 öğrenciyi görüp, geri döndükten sonra araca alarak, sınava yetiştirmeye çalıştı.

YKS'DE KİMLİĞİNDE FOTOĞRAFI OLMAYAN KIZ ÖĞRENCİ İÇİN POLİSLER ZAMANLA YARIŞTI



Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.



Kentte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda, sınav salonları çevresinde polis araçları ve motosikletli yunus polisi ekipleri de kimliklerini unutan adaylar için hazır bekledi.

SON ANDA SINAVA YETİŞTİ



Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde, saat 09.30'da salona gelen Melek Sofu (18), kimliğinde fotoğraf yer alamaması üzerine sınava giremedi. Sınava dakikalar kala endişe yaşayan kız öğrencinin durumunu fark edilmesi üzerine, motosikletli yunus polis ekipleri harekete geçti. Kask takıp motosikletle götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan öğrenci, aynı motosiklete sınava gireceği üniversiteye yetiştirildi. Sınava saniyeler kala girmesi sağlanan Melek Sofu ve ailesi, zamanla yarışan polis ekiplerine teşekkür etti.

ENGELLİ ÖĞRENCİ, JANDARMA YARDIMIYLA OKUL BİNASINA GİRDİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü yapıldı. Sınava tekerlekli sandalyeyle gelen engelli aday, jandarmanın yardımıyla okul binasına girdi.



YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), ilçedeki 11 okulda, 3 bin 900 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Erkan Bal, sınav binaya ve salona jandarmanın yardımıyla girdi. Jandarma yardımı dolayısıyla teşekkür eden Bal, hedefinin sınavı kazanmak ve bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyledi.

ANKARA'DA YKS HEYECANI

​Başkent'te adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarında küpe de içeriye alınmadı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.



Bir yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ve onlara destek olan aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.



YKS'nın 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Bu sınav da 120 dakika sürecek.