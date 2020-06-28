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YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 18.30 itibarıyla biten kısıtlama, saat 09.30'da başlamıştı.
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

YKS'nin ikinci oturumu bugün saat 10.15'te başlayıp 13.15'de, üçüncü oturumu saat 15.45'te başlayıp 17.45'de bitti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklaması şu şekildeydi:

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.

 

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