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YKS sayısal birincisi Özge Dilay Örüm Cerrahpaşa'yı ziyaret Etti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı(YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturum sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.
YKS sayısal birincisi Özge Dilay Örüm Cerrahpaşa'yı ziyaret Etti.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa(İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından ağırlanan Özge Dilay Örüm, yerleşmek istediği üniversite konusunda henüz seçimini yapmadığını, mühendislik ve tıp arasında kararsız kaldığını belirtti. Rektör Aydın, Cerrahpaşa'da bu yıldan itibaren tıp ve mühendisliğin çift ana dal programı olarak uygulanmaya başladığını, tıpla birlikte mühendislikte de bir programı bitirebileceğini ifade etti. 

Annesi hemşire, babası öğretmen olan Özge Dilay Örüm, Malatya Fen Lisesi'nden mezun oldu. Cerrahpaşa İngilizce Tıp programı 2019'da ilk 313'ten, Türkçe Tıp programı ilk 1717'den öğrenci kabul ederek Türkiye'de en yüksek puanlı devlet üniversitesi tıp fakültesi olmuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar ve Asistan Dr. Pelin Öztürk'ün de eşlik ettiği görüşmede Rektör Aydın, Cerrahpaşa markasının dünyanın her yerinde ömür boyunca gururla taşınacağını belirterek, "Cerrahpaşa'da bilgi aktarılır ve büyür. Burada çok geniş ve donanımlı bir öğretim üyesi kadrosu var. Cerrahpaşa bir ekol. Bu ekol artık dünyada da biliniyor." dedi.

Özge Dilay Örüm ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni dolaşarak öğretim üyeleri ve öğrencilerden fakülte hakkında bilgi aldı.

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