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YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

15 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.
YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

SINAV SALONLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınav için adaylara saat uyarısında bulundu. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için saat 10.00'dan sonra salonlara alınmayacağını duyuran ÖSYM, Yabancı Dil Testi (YDT) için ise bu saatin 15.30 olduğunu duyurdu.

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