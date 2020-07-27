YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
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