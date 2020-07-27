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YKS sonuçları açıklandı

2020-YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. 

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. 

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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