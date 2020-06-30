YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soru ve cevap anahtarı

Milyonlarca üniversite adayı 27 - 28 Haziran'da üniversite sınavına girdi. ÖSYM YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte YKS soru ve cevapları...

Üniversite öğrencisi olacak adayların heyecanlı bekleyişi başladı.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılan YKS sonrası milyonlarca aday YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÖSYM, TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığını ve cevap anahtarları yayınlandı.

Üniversite adayları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girdi.

İşte YKS soru ve cevapları ve sonuç tarihi

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edileceK.

YKS SORU KİTAPÇİKLARI VE YKS CEVAP ANAHTARLARI

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS 2020 yılı sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi.

Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek.

Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.