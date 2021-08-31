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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden
Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS'de yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, sonuçların http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı
Sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

Aygün tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.

Üniversitelere kayıt tarihleri
Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Kaynak: Haber Kaynağı
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