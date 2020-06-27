  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı 2020-YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylar, geçen yıla göre 30 dakika daha ilave süre kullanacak.
YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullanacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Sınavda koronavirüs önlemleri
Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, ayrı binalarda sınava alınıyor
Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

YKS nedeniyle bugün 09.30-15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. Polis, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜGVA online ders ve e-kamp ile gençlere yaz eğitimi verecek22 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 844 bin öğretmenimizin sertifika almasını sağladık22 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
  • ÖSYM Başkanı Aygün: YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak22 Haziran 2020 Pazartesi 11:12
  • Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek21 Haziran 2020 Pazar 11:52
  • Sağlık Bakanı Koca'dan MSÜ sınavı ile ilgili flaş açıklama20 Haziran 2020 Cumartesi 14:42
  • LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı20 Haziran 2020 Cumartesi 10:44
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilere teşekkür etti19 Haziran 2020 Cuma 11:35
  • Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor19 Haziran 2020 Cuma 10:08
  • Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı19 Haziran 2020 Cuma 08:55
  • Bakan Selçuk: LGS konusunda tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz18 Haziran 2020 Perşembe 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti