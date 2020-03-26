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YKS'nin tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle ertelenen YKS, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
YKS'nin tarihi belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konusunda  basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilirken, üniversiteye gitmek isteyen adayların da en çok merak ettiği soru "Sınavlar ertelencek mi?" oldu.

YKS TARİHİ BELLİ OLDU

YÖK Başkanı Yekta Saraç, milyonlarca üniversite adayının beklediği cevabı verdi. Saraç, YKS'nin 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

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