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Yoğun bakımdakilerin yüzde 20’si aşısız koronavirüs hastaları

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, kentte birinci doz aşılamada yüzde 76,1 ile 'mavi' kategoride yer aldıklarını ancak vaka sayısında artış yaşandığını kaydetti.
Yoğun bakımdakilerin yüzde 20’si aşısız koronavirüs hastaları

Ülke genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, Niğde Sağlık Müdürü Koç, kentteki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, "Kent olarak birinci doz aşılamada yüzde 75’in üzerine çıkarak 'mavi' kategoride yer almaya başladık. Eylül ayı sonunda yüzde 85’in üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Kış ayı geliyor artık evlerimizi havalandırmamız pek mümkün olamayacak. Toplu ortamlar artacak, okullarımız açıldı, yurtlar açıldı, üniversiteler açılıyor. Dolayısıyla bizim riskimiz giderek artıyor. Kentimizde geçtiğimiz günlerde 23 yaşında aşıya direnen vefat eden kardeşimiz var. Bu gerçekten sağlık çalışanları olarak bizi gerçekten çok hırpalıyor ve üzüyor. Bu üzücü haberler yerine lütfen vatandaşlar olarak aşılarımızı olalım" dedi.

Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 20'sini aşısız koronavirüs hastalarının oluşturduğunu kaydeden Dr. Koç, "Kalan yüzdelik kesimde diğer hastalarımız var. Dolayısıyla bu risk arttıkça, vaka sayılarımız arttıkça, yoğun bakım oranımız artacaktır. Şu anda yüzde 60 civarlarındayız, ama bazen yüzde 100’de olduğu zamanlar da olabiliyor” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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