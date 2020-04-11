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Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.
Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini artırırken, İngiltere’den sevindirici haber geldi.

Koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi. Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti.

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DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 73 bin 758’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958’e ulaştı.

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