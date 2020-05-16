  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu stres ve yoğun çalışma sonucu beyninde hasar oluşarak yaşamını yitiren uzman çavuşun "vazife malulü" sayılmasına yardımcı oldu.
Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaparken rahatsızlanarak Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıralan uzman çavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Uzman çavuşun otopsisinde, stres ve yoğun çalışma koşullarının tetiklediği düşünülen SVO (serebro vasküler olay) nedeniyle beyin dokusunda oluşan enfarkt neticesinde ölümün gerçekleştiği belirlendi.

Vefat üzerine uzman çavuşun eşine ve geride kalan çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandı.

Ancak uzman çavuşun eşi, kocasının otopsi raporunda görüldüğü üzere vazifesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, şehit sayılması ya da vazife malulü kabul edilmesi talebinde bulundu, ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine uzman çavuşun eşi KDK'ye başvurdu. Kamu Denetçiliği de talebi haklı bularak SGK ile temasa geçti.

Başvuruyu tekrar inceleyen SGK, vefat eden askerin vazife malulü sayılmasına karar verdi.

Uzman çavuşun eş ve yetim çocuklarına vazife malulü maaşı bağlanırken, 2016'dan itibaren, dul ve yetim aylığı üzerinden biriken fark da ailenin hesabına yatırıldı.

Ayrıca vazife malulü olması sebebiyle ölen askerin anne ve babasına da maaş bağladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:19
  • Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:12
  • Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
  • 3 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
  • Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
  • İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 16 MAYIS16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti