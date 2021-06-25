Yoğun İlgi Görüyor

Altındağ Beşikkaya Mahallesi Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde yer alan at çiftliği, binicilik yapmak isteyen vatandaşların ilk adresi oluyor. 10’un üzerinde ahır ve atın bulunduğu manejde çocuklarıyla birlikte biniciliğin tadını çıkaran vatandaşlar, alanında uzman jokeylerden biniş hakkında tüyo da alabiliyor.
BİNİCİLİK ATA SPORLARIMIZDAN BİRİSİ
Başkent’in dört bir yanından atlara binmek için Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gelen vatandaşlar, doğal yaşam ve köy ortamının keyfini yaşıyor. Konu hakkında konuşan vatandaşlar, ata binmenin ata sporlarımızdan biri olduğunu hatırlatarak, Türk kültürünün yaşatılması ve yeni nesle tanıtılmasının öneminin büyük olduğunu söylüyor.
JOKEY GÖZETİMİNDE BİNİŞ KEYFİ
Çiftlikte ailecek keyifli zaman geçirdiklerini belirten vatandaşlar, Altınköy’ün farklı bir havası olduğunu, ruhen ve fiziken insanı yenilediğini belirtiyor. Her yaştan insanın biniş keyfini yaşayabileceğine dikkat çeken ziyaretçiler, binişlerin uzman jokeyler eşliğinde yapılmasının ise büyük artısı olduğunu kaydediyor.
HERKES BU DENEYİMİ YAŞAMALI
Aynı zamanda alanda kahvaltı yapacak ve yemek yiyecek restoranların bulunmasının artı bir değer olduğunu dikkat çeken ziyaretçiler, her Ankaralının muhakkak bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyor. At biniciliğinin ruhen insanı yenilediğine işaret eden ziyaretçiler, hizmetleri için Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ediyor.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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