“Yoğunluk azaltılsın” talebi

Başkan Taklacı, korona tedbirleri kapsamında bazı şubesini kapatan veya az personelle hizmet veren PTT, banka ve vergi dairelerinin açık şubesinin önünde oluşan uzun kuyruklara dikkat çekerek, “Kapalı şubeler açılarak yoğunluk azaltılmalı” çağrısı.

PTT ve bankalar, yeni tip koronavirüse karşı sosyal mesafenin azaltılması için çok sayıda tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda PTT ve bankaların bazı şubeleri geçici süreliğine kapatılırken, bazıları ise çalışma saatlerini yeniden düzenledi ya da daha az sayıda personelle hizmet vermeye başladı. Alınan bu önlemler ise açık PTT ve banka şubelerinde yoğunluğun yaşanmasına neden oldu.

BAZI ŞUBELERİN KAPATILMASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLUYOR

Vatandaşlar ve esnaflar, çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği PTT ve banka şubelerinde korona tedbirleri kapsamında alınan bu söz konusu tedbirlerin ardından şube önlerinde uzun kuyruklar oluştuğuna ve sosyal mesafenin delinebildiğine dikkat çekti. Bu süreçte daha fazla şubenin açılması ve yoğunluğun azaltılması talep ediliyor.

TEDBİRLER ALINSIN KUYRUKLAR OLUŞMASIN

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Kovid- 19 salgını nedeniyle yurt genelinde tedbirler alınmıştır. Ancak Banka, PTT, vergi dairesi gibi kamu kurumlarında esnafımız sıra beklemekte, işlemlerini halledebilmek adına sosyal mesafeden uzak sağlık riskleri ile baş başa kalmaktadır. Banka ve PTT şubeleri, sayıları düşürmüş tek şubeden az personelle hizmet vermektedir. Vergi veren esnafımız çalışıp üretirken, memurlarımız kısmi zamanlı çalışmaktadır. Kamu kurumları ve özel bankalar tüm tedbirler alınarak tam zamanlı çalışmalı, işveren ve çalışanları kuyruklarda bekletilmemelidir” dedi.

AÇIK ŞUBELERDE YOĞUNLUK…

Pursaklar’da yaşayan bir vatandaş ise, "Geçtiğimiz günlerde Pursaklar Saray’daki PTT şubesine gittim, kapalıydı. Korona tedbirleri kapsamında bazen kapalı bazen açık oluyor. Yakınlarımızdaki şubeler de açık değil. Karacaören Sanayi Sitesi’ndeki PTT şubesi bile kapalı. Halbuki en çok buranın açık olması gerekiyor. Çok sayıda şube kapalı olunca insanlar, açık olan yerlere akın ediyor ve orada yoğunluk oluşuyor. Onun için tedbirler alınsın, şubeler açık olsun” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

