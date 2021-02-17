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YÖK açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu, KYK yurt başvuruları başladı mı?

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi. YÖK’ten gelen açıklamayla birlikte üniversiteler açılıyor mu, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu, uygulamalı dersler yüz yüze mi olacak, KYK yurt başvuruları başladı mı sorularına cevap aranıyor.
YÖK açıkladı: Üniversiteler açılıyor mu, KYK yurt başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun görüşü sonrası gözlerin çevrildiği Yükseköğretim Kurulu YÖK’ten beklenen açıklama geldi.

YÖK’ten gelen yüz yüze eğitim açıklamasıyla birlikte üniversiteler açılıyor mu, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu, uygulamalı dersler yüz yüze mi olacak, KYK yurt başvuruları başladı mı sorularına cevap aranmaya başlandı.

YÖK’ün açıklamasına göre, bahar döneminde üniversitelerde uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacak.

Yine YÖK kararına göre, korana virüs salgını endişesi veya barınma nedeniyle yüz yüze eğitime devam etmek istemeyen öğrenciler "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılacaklar. 

YÖK’ün bu kararı tüm devlet ve vakıf üniversitelerine ulaştırıldı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması yurt konusu gündeme getirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtkur yurt başvuruları henüz başlamamıştı; yurt başvuruları hemen başlayacak mı? 

YÖK’ün yüz yüze eğitim açıklamasının ardından Yurtkur’dan da yurt başvuruları açıklaması bekleniyor.

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KYK yeni yurt başvuru işlemlerini, korana nedeniyle eğitimler uzaktan yapıldığı için ertelemiş, herhangi bir tarih de vermemişti. 

YÖK'ten gelen yüz yüze eğitim açıklamasının ardından "2021 KYK yurt başvuruları başladı mı", "KYK yurt başvurusu ne zaman" sorularının cevap aranıyor.

KYK YURT BAŞVURU NEREYE NASIL YAPILIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresinden alınıyor.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; normalde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılıyordu. 

Ancak bu dönem pandemi nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilememiş olması, yurt başvuruları takviminin işlemesini de engellemişti.

İŞTE KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI 

Yurtkur’da yer alan bilgilere göre, KYK yurt başvuruları şartları şu şekilde: 

a)Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b)Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c)Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç)Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d)Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e)Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f)Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g)Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekiyor.


 

Gazeteilksayfa.com


 

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