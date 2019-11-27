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Yok artık: Kadın müşterisini taksiden attı

İstanbul'da bir taksici, tartıştığı müşterisi Faslı kadını darp edip taksiden attı. yaralanan kadın polise gitti. Polis Faslı kadını taksiden atan sürücüyü arıyor.
Yok artık: Kadın müşterisini taksiden attı

İstanbul'da bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Polis, kadını araçtan attığı iddia edilen taksi sürücüsünü arıyor.

Olay, Dolapdere'de perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Fas uyruklu Sara Finai, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurduğu taksiye bindi. Finai, taksi sürücüsüne Kurtuluş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise bunun yerine onu Ortaköy'e götürdü. Taksicinin kendisini farklı yere götürdüğünü anlayan Faslı kadın, tercümanlık da yapan tanıdığı başka bir taksiciyi telefonla aradı. Tanıdığı taksiciye durumu anlatan kadın, telefonu vererek iki taksiciyi görüştürdü.
Bu konuşmanın ardından da taksici aracını geri çevirerek Sara Finai'yi bu sefer Dolapdere'ye getirdi. Kadın, bir türlü istediği yere götürmeyen taksici ile tartışmaya başladı. Taksici, aracını durdurarak kadını darp etti. Taksici, bir süre sonra kadını taksiden atarak oradan uzaklaştı. Yere düşen kadın, ayağından ve kolundan yaralandı.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen tanıdığı taksici kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Faslı Sara Finai, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edip taksiden atan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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