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YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 1,5 yıl öncesinde olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 1,5 yıl öncesinde olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi.

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