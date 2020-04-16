YÖK ile Bakanlık protokol imzaladı, yeni seçmeli ders geldi

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk"