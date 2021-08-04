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Yok Satıyor

Ulus Hâl'de tanesi 20 TL'den alıcı bulan ejder meyvesi yok satıyor. Birçok hastalığa iyi gelen meyve, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yok Satıyor

Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya meyvesi Altındağ Ulus Hâl'de büyük ilgi görüyor. Meksika ve Orta Amerika kökenli olan tropikal meyvenin tadı kivi ve armudun karışımına benziyor. Tanesi 20 TL'den satılan meyve birçok hastalığa da iyi geliyor. Antioksidan açısından oldukça yüksek olan ejder meyvesinin birçok faydası olduğu biliniyor.

Kalorisi oldukça düşük

Kalorisi oldukça düşük olan ejder meyvesi B1, B2, B3 vitaminlerini ve demir kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri de içeriyor.

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Son yıllarda popülaritesi arttı

Ejder meyvesi kaktüs türlerinden olan bir meyve olarak adlandırılıyor. Bilimsel adı ise Hylocereus olarak bilinen bu meyve tatlı pitaya şeklinde de biliniyor. Ejder meyvesi son yıllarda iyice popülerleşmiş olan bir meyve olurken, antioksidan bakımından zengin, tropikal meyvelerden birisi olarak da tanınıyor.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Ejder meyvesinin bir diğer özelliği de yüksek lif içermesidir. Bundan dolayı zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Yüksek lif içeren gıdalar bağırsaklarda kolay emilir. Bundan dolayı bağırsak hastalıklarına da iyi gelmektedir. Yüksek lifli bir gıda olduğundan dolayı diyet menülerine ejder meyvesi eklenilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Katarakt oluşumunu engelliyor

Uzmanlar, göz sağlığı açısından ejder meyvesi tüketilmesini de öneriyor. Ejder meyvesi yüksek oranda c vitamini ve kalsiyum içeriyor. Aynı zamanda ejder meyvesi potasyum da içeriyor. Bundan dolayı göz sağlığı açısından ejder çok önemli olduğu biliniyor. Düzenli olarak ejder meyvesi tüketerek özellikle belirli bir yaştan itibaren ortaya çıkan katarakt gelişimini de ejder meyvesi geciktiriyor.

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Diyabete iyi geliyor

Ejder meyvesi vücutta insülin direncini artırıyor. Eğer sürekli olarak diyabet belirtileri yaşıyorsanız ejder meyvesi tüketilmesi öneriliyor. Ejder meyvesi tip2 diyabet açısından son derecede iyi bir meyve. Ejder meyvesi en vitaminli meyvelerden bir tanesidir. Aynı zamanda afrodizyak etkisi de bulunan bir meyvedir.

Nasıl tüketiliyor?

Tüketimi için pitaya kesilip ve etli yüzeyi açığa çıkarılıyor. Meyve dokusu siyah ve çıtır tohumlarının varlığı nedeniyle kiviye benzetiliyor. Etli kısım çiğ olarak yenebilirken , çayı dahi yapılabiliyor.

Çayı dahi yapılabiliyor

Tohumları etli kısımla birlikte yenirken,  ağızda çıtır, fındık gibi bir tat veriyor. Pitaya meyve suyu ya da diğer içecekleri tatlandırmada da kullanılabiliyor. Çiçekleri yenilebilir veya çayı yapılabilirken, meyvenin kabuğu kesinlikle yenilmiyor.

Emrah Özcan/İlksayfa

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