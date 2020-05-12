  • BIST 97.792
  • Altın 386,430
  • Dolar 7,0696
  • Euro 7,6445
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

YÖK: Sınavlar yüz yüze yapılmayacak

YÖK, 'Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek.' açıklamasını yaptı.
YÖK: Sınavlar yüz yüze yapılmayacak

Yükseköğretim Kurulu'un üniversitelere gönderdiği "Covid-19 tedbirler" konulu yazıda, Sağlık Bakanlığının YÖK'e hitaben kaleme aldığı "11 Mayıs 2020 tarihli ve Covid-19 tedbirler" konulu yazısındaki şu ifadelere yer verildi:

SINAVLARA ÇEVRİM İÇİ YA DA ALTRENATİF YÖNTEMLER

"Şehirler arası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."

ÜNİVERSİTELERDE FARKLI PLANLAMALAR

YÖK'ün yazısında, Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren Kovid-19 küresel salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibarıyla dijital ortamda eğitime geçildiği, vaka sayılarının da takip edilerek, süreçte yükseköğretim kurumlarına teorik ve akabinde uygulamalı eğitimlere yönelik olarak kendi altyapı imkanları, ilgili programın kazanımları ve öğrenci sayılarını da göz önünde bulundurarak, kendi tedbirlerini almaları yönünde güçlü koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturulduğu aktarıldı.

Yazıda, sınavlara yönelik olarak da üniversitelerin çoğunun dijital imkanlar ile çevirim içi ortam başta olmak üzere farklı yollara ilişkin planlamalarını yaptığı belirtildi.

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILMAYACAK

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki hususun, sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir. Konunun hassasiyetine binaen, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan AVM uyarısı12 Mayıs 2020 Salı 05:35
  • İran camileri açıyor12 Mayıs 2020 Salı 05:34
  • KKTC'deki son koronavirüs hastası da taburcu edildi12 Mayıs 2020 Salı 05:28
  • YÖK: Sınavlar yüz yüze yapılmayacak12 Mayıs 2020 Salı 05:27
  • New York'ta 5 binden fazla ölümün nedeni tespit edilemedi12 Mayıs 2020 Salı 05:26
  • İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası sağlığına kavuştu12 Mayıs 2020 Salı 05:24
  • Kabine toplantısı sonrası flaş kararlar11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:35
  • "Haziranda müjdeyi paylaşmak istiyoruz"11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:58
  • Boris Johnson: Koronavirüs aşısı hiç gelmeyebilir11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:58
  • Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti