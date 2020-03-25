Yokluğu derinden hissediliyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur, şehit liderin yaşamı boyunca kendisini vatan ve millet sevgisine adadığını belirterek, “11 yıl oldu aramızdan ayrılalı; ancak liderimizin yokluğunu milyonlar hala derinden hissediyor” dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur, şehit liderin şahadetinin 11. seneyi devriyesinde gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

MUHSİN BAŞKANI ÖZLÜYORUZ

Türkiye’ye damga vurmuş siyasi liderlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun bugünlerde yokluğunun derinden hissedildiğini belirten Öznur, “Şehit liderimiz aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu; ancak acımız hala dipdiri. Hüznümüz devam ediyor. Türkiye yiğit adamı, adam gibi adam Muhsin Başkanı arıyor. Onu çok özledik” dedi.

HAYATI BOYUNCA KÜRESEL MİKROPLARLA MÜCADELE ETTİ

Muhsin Yazıcıoğlu’nun değerli bir siyaset ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Hakkı Öznur özetle şunları söyledi: “Eskilerin ‘kahtı ricâl’ yani ‘devlet adamı kıtlığı’ dedikleri bir süreç yaşanıyor ülkemizde. Onun yokluğu hem devlet nezdinde hem millet nezdinde derinden hissediliyor. Toplumun bütün kesimleri onu özlemle arıyor. Birleştirici, bütünleştirici, yol gösteren, sağduyulu, itidalli tavrıyla hep örnek olmuştur. Siyasi yaşamı boyunca korona virüsten farkı olmayan küresel emperyalizm ile küresel iblislerle ve onların yerli işbirlikçileriyle mücadele etti. İnsanlığı tehdit eden küresel mikroplara karşı tarihi ve destanlık mücadele verdi”

TEMİZ SİYASETİ SAVUNDU

“Muhsin Yazıcıoğlu, klasik bir politikacı değildi. O’nda İslam ahlakı vardı. Ahlaklı, faziletli, dürüst, haysiyetli bir liderdi. Asla çıkarların adamı olmadı, daima fikirlerin adamı oldu. O, siyasi parti başkanının ötesinde tarihsel bir kişilikti. İnancın ve fikrin doğrularını söyleyerek, Türk siyasetinin hesap yapmayan tek lideriydi. Siyaseti kirletenlerle hep mücadele etmiş, temiz siyaseti savunmuş bir liderdi”

KUR’AN VE SÜNNET ÇİZGİSİNDE HAYAT SÜRDÜ

“Milletin adamı Muhsin Yazıcıoğlu için önemli olan iktidar vizesi değil, yüce Rabbimizin rızasıydı. Kur’an ve sünnet çizgisinde bir hayat sürdü. Hesap adamı değil, gerçek bir dava ve gönül adamıydı. O, istikamet ve vakar sahibiydi. Politikanın hiçbir kiri bulaşmadı üzerine. O, makam ve mevkileri değil, sonsuzluğu düşünen bir liderdi”

MECLİSİN SİGORTASIYDI

“Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık yapmadı. Devleti yönetmedi. Partisi tek başına iktidara gelmedi, hükümet olmadı, ülkeyi yönetmedi. Türkiye’nin milli direnç merkeziydi, Meclisin sigortasıydı. Anadolu’nun bağrından çıkan bu yiğit liderin kahramanca idealist mücadelesi her zaman büyük saygı uyandırdı. Sayısız insan ona sevgi ve hürmet besledi. Onun dik duruşuna davasına olan bağlılığına hep hayran oldu. İşkencelere, zulümlere uğrayan Muhsin Yazıcıoğlu millet önderlerine nasip olan bir cenaze töreni ile milyonların dualarıyla uğurlanmıştı”

4 KEZ İDAMLA YARGILANDI ANCAK BOYUN EĞMEDİ

“Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kendisi için bir gün yaşamadı. Ömrünü, hayatını verdiği yüce davasına adadı. Her türlü istibdada karşıydı, İstiklal aşığıydı. Çile adamıydı. Davasının çilesini çekti hep. 55 yıllık yaşamında hep ‘Anadolu kimliği’ ile hareket etti. Muhsin Yazıcıoğlu ‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar’ davasında idamla yargılandı. Kendi tabiriyle 4 kez idam sehpasından dönmüştü. Buna rağmen zulme rıza göstermedi, zalimlere boyun eğmedi. Devletine, milletine küsmedi. İnandığı davadan, ideallerden taviz vermedi”

11 YIL OLDU OLAY HALA AYDINLATILAMADI

“Milletimizin ve kamuoyunun ‘suikast’ dediği olayın üzerinde tam 11 yıl geçti. Ancak liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştükleri suikast aydınlatılamadı. Türk siyaseti ve demokrasisi açısından son derece önemli olan bu olayı aydınlatmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak tarihsel bir görevdir. Davayı baştan beri takip eden hukukçularımız açıkça ortada küresel bir organizasyonla işlenen bir ‘suikast’ var diyorlar. Planlı, programlı düşürülen bir helikopter var diyorlar. Dava dosyasındaki deliller, bunu doğrular niteliktedir”

HAK YOLDAN AYRILMAYACAĞIZ

“Hiçbir güç ve odak, Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarını, Alperen kadrolarını hak yoldan, Kur’an yolundan, millet yolundan döndüremez. Şehit liderimiz Muhsin Başkan gibi inançlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Hakkaniyetten ayrılmayacağız. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun misyonuna sahip çıkacağız, onun söylediği gibi dik duracağız, doğru söyleyeceğiz, düz yürüyeceğiz. Kimse bu davayı örtbas edemez, karartamaz, kapatamaz. İhmalleri, kusurları ve suçları olanlar elbette adalet önünde hesap vereceklerdir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-