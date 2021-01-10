Yoksulluk sınırı 7 bin 441 TL

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.593,3 TL, yoksulluk sınırı ise 7.441,4 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.593,3 TL, yoksulluk sınırı ise 7.441,4 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Aralık ayında Kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,78’lik bir artış yaşandı.

SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Aralık ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 47,92 artışla patlıcan, yüzde 25,62 artışla salatalık, yüzde 18,88 artışla beyaz lahana, yüzde 18,21 artışla karnabahar; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 13,09 azalışla portakal, yüzde 10,81 azalışla limon, yüzde 4,23 azalışla kivi madde fiyatlarında yaşandı.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Aralık ayında Kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,44’lük bir artış gözlenirken; Aralık ayında Kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,8’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Aralık ayında Kasım ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

HABERLEŞME VE GİYİM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Aralık ayında Kasım ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,54’lük bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,48 artışla internet ücreti; yüzde 6,45 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Aralık ayında Kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,29’luk bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,17 artışla çorap, yüzde 3,07 artışla örgü yünü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre yüzde 11,09 azalışla erkek kazağı, yüzde 9,32 azalışla hırka, yüzde 8,31 azalışla çocuk için sweatshirt, yüzde 7,87 azalışla etek madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,45’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,17 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre yüzde 6,85 azalışla parfümler fiyatında düşüş gözlemlendi.

SU FİYATI YÜKSELİŞTE

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,46’lık bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,19 artışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

ULAŞIM VE SAĞLIK’TA DA ARTIŞ YAŞANDI

Aralık ayında Kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,58’lik bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,24 artışla benzin, yüzde 4,68 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi.

Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Kasım ayına göre yüzde 4,03 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 1,84 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Aralık ayında Kasım ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,94’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,21 artışla tansiyon aleti, yüzde 2,53 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.

BİLGİSAYAR FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,09’luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 2,6 artışla bilgisayar, yüzde 2,28 artışla magazin ve dergiler, yüzde 2,14 artışla televizyon madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 4,25 azalışla çocuk oyunları, yüzde 1,72 azalışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 1,48 azalışla sporla ilgili aletler fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA