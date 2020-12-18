  • BIST 1.407
  • Altın 462,685
  • Dolar 7,6586
  • Euro 9,3824
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

YÖK’te KBRN Çalıştayı düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nca, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Çalıştayı’nın 2'ncisi, Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
YÖK’te KBRN Çalıştayı düzenlendi

YÖK tarafından ilki 2017 yılında düzenlenen KBRN Çalıştayı’nın 2'ncisi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında yapıldı. Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK yetkililerinin yanı sıra KBRN alanında lisansüstü programı bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı.

SARAÇ: 8 ÜNİVERSİTEDE YÜKSEK LİSANS, 2 ÜNİVERSİTEDE DOKTORA PROGRAMI VAR

Yekta Saraç, YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra 'KBRN', yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maruziyet ve savunma konusunu 2017’de düzenledikleri çalıştayda gündeme aldıklarını hatırlattı. Saraç, "Milli Savunma Üniversitesi dahil, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gebze Teknik, Hacettepe, İskenderun Teknik, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Tekirdağ ve Namık Kemal Üniversiteleri olmak üzere toplam 8 üniversitede KBRN alanında yüksek lisans programı, Sağlık Bilimleri ve Selçuk Üniversiteleri olmak üzere toplam 2 üniversitede ise doktora programları bulunuyor” dedi. Tıbbi KBRN’nin doçentlik alanına dahil edildiğini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında KBRN çalışmalarının öncelikli alanlar arasına alındığını kaydeden Saraç, YÖK bünyesinde KBRN Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

KBRN FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çalıştayda daha sonra YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik bir sunum gerçekleştirirken, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da, 'Yükseköğretimde KBRN Programları' hakkında bilgilendirmede bulundu. 'Üniversitelerimizde Açılan Lisansüstü Programlar, Mevcut Durum ve Öneriler' ve 'Üniversite-Sanayi İş birlikleri ve Saha İhtiyaç Analizi' başlıkları altında 2 oturum halinde düzenlenen çalıştayda, KBRN alanında yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin mevcut durum ve öneriler ele alındı. Ayrıca ilgili kurumların KBRN faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarından beklentileri ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik önerileri de görüşüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'den kızı için evlat nöbetine katılan anne Göze: HDP'den kızımı istiyorum. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim18 Aralık 2020 Cuma 12:57
  • Sağlıkçıların beklediği haber: Vazife malulü sayılacaklar18 Aralık 2020 Cuma 12:18
  • Türkiye ile ilişkileri geliştirme isteği Irak Başbakanının mesajlarına yansıdı18 Aralık 2020 Cuma 12:14
  • 'Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın'18 Aralık 2020 Cuma 12:14
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi18 Aralık 2020 Cuma 11:48
  • Putin açık ve net konuştu: Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü18 Aralık 2020 Cuma 11:45
  • İsrail'in yurt dışı suikastlerinin arkasındaki el: Mossad18 Aralık 2020 Cuma 11:41
  • Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok18 Aralık 2020 Cuma 11:40
  • Ayvalık’ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı 18 Aralık 2020 Cuma 11:35
  • Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal18 Aralık 2020 Cuma 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti