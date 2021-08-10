YÖK'ten baraj puanı ile ilgili açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

YKS sınavında çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın 170'e düşürülmesi gündemde. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; konuyla ilgili çalışmasını tamamladı, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan toplantı sonunda konuya ilişkin yürütülen çalışmayı tamamladı. Söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

PANDEMİ BAŞARI ORTALAMASINI DÜŞÜRDÜ

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

TERCİHLER 20 AĞUSTOS'TA SON BULACAK

Bu yıl, üniversite hayalleri için YKS 2021 sınavında ter döken 2 milyondan fazla adayın yüzde 32'si barajı geçemedi. Baraj puanı alamayan öğrenciler, tercih yapma hakkına da sahip olamıyor. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

BAHÇELİ, DÜN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanının 150'den 140'a,Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

ERDOĞAN DA BARAJLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söyleyerek, "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK hâlledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hâle getirmemiz lazım" demişti.