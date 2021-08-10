  • BIST 1.437,160
  • Altın 477,82
  • Dolar 8,5980
  • Euro 10,0650
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

YÖK'ten baraj puanı ile ilgili açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

YKS sınavında çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın 170'e düşürülmesi gündemde. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; konuyla ilgili çalışmasını tamamladı, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
YÖK'ten baraj puanı ile ilgili açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan toplantı sonunda konuya ilişkin yürütülen çalışmayı tamamladı. Söz konusu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

PANDEMİ BAŞARI ORTALAMASINI DÜŞÜRDÜ

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

TERCİHLER 20 AĞUSTOS'TA SON BULACAK

Bu yıl, üniversite hayalleri için YKS 2021 sınavında ter döken 2 milyondan fazla adayın yüzde 32'si barajı geçemedi. Baraj puanı alamayan öğrenciler, tercih yapma hakkına da sahip olamıyor. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

BAHÇELİ, DÜN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanının 150'den 140'a,Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

ERDOĞAN DA BARAJLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söyleyerek, "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK hâlledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hâle getirmemiz lazım" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?06 Ağustos 2021 Cuma 14:54
  • Uzmanından öneri: Mezuna kalmayın kayıt olun06 Ağustos 2021 Cuma 14:12
  • Milli Eğitim Bakanı değişti! Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı06 Ağustos 2021 Cuma 12:03
  • Üniversite adayları için geri sayım başladı06 Ağustos 2021 Cuma 11:22
  • Camdan değil candan eğitim için aşı olun06 Ağustos 2021 Cuma 10:19
  • Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir06 Ağustos 2021 Cuma 09:20
  • Düzce'de sınıfta nargile içen öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 15:20
  • Başakşehir geleceğin yazılımcılarını arıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:46
  • İlk 5 tercihinizi iyi değerlendirin05 Ağustos 2021 Perşembe 13:30
  • Mesleğini rengine göre seç önerisi05 Ağustos 2021 Perşembe 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti