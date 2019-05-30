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YÖK’ten yeni modele sitem

Türkiye’nin tartıştığı yeni eğitim reformuna YÖK Başkanından şaşırtan bir çıkış geldi. Saraç “Üniversiteye giriş sistemi yenileme çalışmamız yok. MEB’den yeni modelle ilgili bir rapor da bize ulaşmadı” şeklinde konuştu.
YÖK’ten yeni modele sitem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yeni eğitim sisteminin detaylarını açıkladı. Selçuk, 2024 yılında yapılacak olan ilk sınav ile beraber üniversite sınav sisteminde de değişiklik yapılacağını belirtti. Dün ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  yükseköğretime giriş sınav sisteminde MEB tarafından açıklanan yeni ortaöğretim tasarımına göre bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını söyledi. Saraç, “Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız zaten aklen ve bilimsel olarak mümkün değil. 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK’ten don biçmesini beklemeyin” dedi. 

YÖK Konferans Salonu’nda Türkiye’deki yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Saraç, MEB’den YÖK’e yeni ortaöğretim tasarımı ile ilgili herhangi bir bilimsel çalışma veya raporun gelmediğini söyledi. Yükseköğretime giriş sınav sistemini değiştirmek için gerekçelerin olması gerektiğini vurgulayan Saraç, mevcut sınav sisteminin ABD’deki üniversiteye giriş sisteminin benzeri olduğunu, iki aşamalı sınav sisteminin ilk aşamasında sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığını kaydetti. Saraç, “İki aşamalı sınav sistemi olumlu sonuçlar üretti. Daha ilk senesinde bu sistemi değiştirmekte kamu yararı görmüyoruz” dedi. Saraç, “Milli Eğitim Bakanı ‘2024’te yeni sisteme göre sınav’ derken size hiç mi danışmadı? Bakanlık ile YÖK arasında hiç mi diyalog kurulmadı?” sorusuna da, “Yani benim bu açıklamamdan sonra bu soruyu niye soruyorsunuz bana? Ben zaten söyledim. Eğitim öğretimde biz ‘piyasa’ vurgusunun olmasını istemiyoruz. Eğitim öğretim ana gövde olarak kamusal bir hizmettir. Fırsat eşitliği ve sosyal adaleti temin eden bir sistemin, şimdiden 4-5 yıl sonra ancak sonuçlarını görebileceğimiz bir tasarıma göre bizim şimdiden bir çalışma başlatmamız zaten aklen mümkün değil. Ama bakanlıktan da bize herhangi bir çalışma, bilimsel çalışma falan filan da intikal etmiş değil. Ama dediğim gibi sistemler de öyle dokunulmaz, değişmez olgular değildir” diye cevap verdi. 

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