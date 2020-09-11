Yol aylardır asfalta muhtaç

Pursaklar Sanayi Sitesi’ne ulaşımı sağlayan Kardelen Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının ardından, yolun aylardır asfaltlanmaması sürücüleri mağdur ediyor. Yetkililerin bölgede bir an önce asfalt çalışması başlatması bekleniyor.

Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi’ne ulaşımı sağlayan Kardelen Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının ardından yola asfalt atılmaması sürücüleri mağdur ediyor. Eğimli olan bozuk yolda her yağış sonrası taş parçalarının yolun düzgün kısmına kayması kazaya davetiye çıkarıyor. Aylardır asfalt atılmayı bekleyen bozuk yola, yetkililerin bir an önce çözüm bulmaları isteniyor.

SANAYİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E ÇAĞRI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan sanayi esnafı, “Aylar önce Kardelen Caddesi’nin bir kısmında altyapı çalışması yapıldı. Çalışma sona erdi; ancak asfalt bir türlü atılmadı. Caddenin bir kısmı asfaltlı iken diğer kısmı ise bozuk bir şekilde aylardır bekliyor. Sanayi yolu olduğu için bir hayli işlek bir cadde. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ivedilikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt atmasını bekliyoruz” dedi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Bozuk yolun tehlikeye davetiye çıkardığını kaydeden sürücüler ise “Cadde eğimli bir noktada yer alıyor. Yağışlarda yolun bozuk kısmındaki taş parçaları sel etkisiyle caddenin asfalt kısmına iniyor. Yoldaki taş parçalarını da tekerlekler hızın etkisiyle fırlatıyor, camlara geliyor. Allah korusun araçların kaza yapmasına bile sebep olabilir. Onun için yolun bozuk kısmı hemen asfaltlanmalı” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-