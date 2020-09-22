Yol çalışmasında mezarların tahrip edildiği iddia edildi

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesi Doğancılar Köyü'nde yol genişletilmesi çalışmaları sırasında mezarların yıkılarak tahrip edildiğini iddia edildi.

Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar Köyü Muhtarı Bilal Yeşilova, köy yolunda genişletme çalışması başlattı. İl Özel İdaresi'nden getirilen iş makinası yol genişletme çalışması yaparken, güzergah üzerinde bulunan eski mezarların tahrip edildiği iddia edildi. Köylüler, çalışma sonucu yakınlarının bulunduğu mezarlarının kaybolduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Köy sakinlerinden Ömer Çayır, muhtarı suçlayarak "Doğancılar Muhtarı Bilal Yeşilova yıktırmış. Ben 71 yaşındayım, bu sekizinci muhtar. 7 muhtar burayı yıkmamışta bu adam niye burayı yıkmış. 'Yol genişletme çalışması yapıyorum' diye burayı bu hale getirdi. Özel idarenin makinesi ile buralar bu hale getirildi” dedi.

Mezarlıkların tahrip edildiği iddialarını yanıtlayan Doğancılar Köyü muhtarı Bilal Yeşilova ise kendini şöyle savundu:

"Çevre yolu düzenlemesi yapılırken mezarları iş makinesiyle yıktığım iddia ediliyor. Onların geçmişleri benim de geçmişim. Oradakiler benim de yakınlarım aynı zamanda. Yolu güzelleştirirken ve genişletme yaparken iş makinesi yanlışlıkla dahi olsa değdiyse bile burayı eski haline getirmek benim boynumun borcu. Köy sakinleri daha önce yanıma geldiler ve durumu anlattılar. Bende kendilerine yanlışlıkla olmuş olabilir. Ama burayı eski haline getireyim diye kendilerine söyledim. İlla seni savcılığa vereceğim diye ısrarcı oldular ve tarafıma yapılan iddiaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tekrarlıyorum onların geçmişi benim de geçmişim. Onlara yapılan o türlü bir zarar bana da yapılmış sayılır. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Eski haline getirmeyi de taahhüt ediyorum."