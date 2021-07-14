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Yol kenarında bekleyen yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen A.G.’nin (57) kullandığı otomobilin, yol kenarında aracının yanında bekleyen Oğuz Şahin'e (57) çarptı.
Yol kenarında bekleyen yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emirdağ bağlı Karayatak köyünde meydana geldi. Tek şeritli Karayatak köyü yolunda, alkollü olduğu ileri sürülen A.G. yönetimindeki 03 HH 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 09 RZ 017 plakalı aracının yakınında bekleyen Oğuz Şahin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oğuz Şahin ağır yaralandı. A.G. ise otomobille uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Oğuz Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğuz Şahin’in cenazesi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçti. Emirdağ Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve istihbarat ekipleri, sürücü A.G.’nin Kılıçlar köyündeki mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. A.G. ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan A.G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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